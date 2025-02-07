Швейцария вернет Узбекистану $182 млн конфискованных средств Гульнары Каримовой

Гульнара Каримова

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 6 февраля было подписано соглашение о передаче Узбекистану $182 млн из конфискованных активов старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщили в Минюсте Узбекистана.

Соглашение между правительством Узбекистана и федеральным советом Швейцарии о разделе конфискованного имущества подписали министр юстиции республики Акбар Ташкулов и посол Швейцарии Константин Оболенский.

«В рамках соглашения Узбекистану будет возвращено около $182 млн. Указанные средства были незаконно приобретены отдельными гражданами Республики Узбекистан и полностью конфискованы в 2012 году в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Г. Каримовой Генеральной прокуратурой Швейцарии», — рассказали в Минюсте.

Средства поступят через многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, созданный при ООН. О таком способе возврата стороны договорились в августе 2022 года. Поступившие в этот фонд средства решено использовать для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР), среди которых — ликвидация нищеты и голода, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, достойная работа и экономический рост и другие.

В сентябре 2022 года в Минюсте Узбекистана сообщили, что общая сумма находящихся за рубежом преступных активов старшей дочери первого президента Узбекистана составляет почти $1,3 млрд.

В мае 2020 года Франция вернула в Узбекистан активы Каримовой на сумму $10 млн, в сентябре того же года Швейцария подписала с Узбекистаном рамочное соглашение о возврате $131 млн, а в феврале 2022-го Франция вернула еще $10 млн. В сентябре 2023 года сообщалось, что изъятые у Каримовой $43,5 млн направят на поддержку программы ООН по снижению смертности матерей и новорожденных в Узбекистане.

В Минюсте отметили, что с учетом первого соглашения Швейцария вернет в общей сложности $313 млн.