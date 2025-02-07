Из реки в Вашингтоне достали обломки рухнувшего военного вертолета

CentralAsia (CA) - Со дна реки Потомак подняли обломки военного вертолета, столкнувшегося в аэропорту Вашингтона с пассажирским самолетом в конце января, сообщает телеканал NBC со ссылкой на федеральных чиновников.

По словам собеседников, поиск двигателя и хвостового винта вертолета Black Hawk продолжается.

В среду, 5 февраля, экстренные службы извлекли из реки тела всех 67 погибших в авиакатастрофе. Идентифицированы были останки 66 человек, передавала пожарная служба столицы США.

29 января пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, который выполнял учебный полет. Оба судна рухнули в реку. На борту самолета было 64 человека, в вертолете — три человека. Все они погибли. Точные причины ЧП пока не установлены.