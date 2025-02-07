Украина получила вторую партию F-16 от Нидерландов

CentralAsia (CA) - Украина получила партию истребителей F-16 от Нидерландов, заявил министр обороны страны Рустем Умеров. Его заявление приводится в телеграм-канале украинского Минобороны.

«Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление — первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. И современные боевые машины уже на Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач. <...> Поддержка Нидерландов — это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан», — говорится в публикации.

Также он поблагодарил Францию за предоставленные истребители Mirage. Об их поставке Киеву до этого сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились передать Украине 79 истребителей F-16. Нидерланды пообещали передать 24 машины, отметив, что стране они не нужны из-за перехода на истребители F-35.

Первые самолеты от Нидерландов Киев получил в июле прошлого года. По данным Times, было передано шесть истребителей. В начале декабря украинский президент Владимир Зеленский сообщил о прибывшей в страну второй партии F-16 от Дании. Число полученных истребителей не называлось. Всего в 2024-м Украина рассчитывала получить 20 истребителей.

Нидерланды также обучают украинских пилотов работе с F-16.