Адвокат сообщил о завершении расследования дела о теракте в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал ТАСС адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро»,— рассказал Власов.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Непосредственных исполнителей, уроженцев Таджикистана, задержали на следующий день, 23 марта.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 14 января заявил, что следствие привлекло в качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 27 человек. При этом уголовные дела были возбуждены в отношении не только террористов, но и сотрудников «Крокуса», которым вменили в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.