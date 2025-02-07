В Афганистане закрыли единственную женскую радиостанцию

CentralAsia (CA) - Сотрудники Министерства информации и культуры в правительстве талибов совместно с силовиками ворвались в офис единственной в Афганистане женской радиостанции Radio Begum и прекратили ее вещание. Об этом сообщают представители самого СМИ на своей странице в Facebook.

Уточняется, что радио закрыли во вторник, 4 февраля. В ходе рейда правоохранители задержали женщин, руководящих организацией, а также двух мужчин, не занимающих на станции никаких значимых постов.

Вместе с тем талибы изъяли компьютеры, жесткие диски памяти, мобильные телефоны журналистов. По версии Министерства информации Афганистана, в деятельности радиостанции выявлены многочисленные нарушения, в частности, создание программ и передача контента телесети, базирующейся за рубежом.

Radio Begum официально отказывается комментировать обвинения властей до тех пор, пока задержанных сотрудников СМИ не выпустят на волю. Пользуясь случаем, представители радио призвали «Талибан» немедленно освободить коллег.

В своем сообщении работники радио подчеркнули, что всегда трудились на благо афганского народа, в частности женщин. Целью работы средства массовой информации было создание образовательной платформы для девочек. А политической деятельностью Radio Begum никогда не занималось, подчеркивается в публикации.

Кабульская радиостанция вещает с 2021 года, она позиционирует себя как проект, созданный женщинами для женщин. Журналисты выпускают программы о здоровье, психологии, духовности, а также транслируют уроки для девочек, лишенных талибами доступа к школьному образованию.

После захвата власти в Афганистане в августе 2021 года талибы начали последовательно ограничивать права женщин, хотя заверяли, что проявят больше сдержанности, чем во время первого периода своего правления с 1996 по 2001 год.

Но вскоре движение запретило большинству девочек посещать школы и ввело ограничения для женщин, работающих на госслужбе. Было упразднено Министерство по делам женщин. Вместо него талибы учредили Министерство пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока.