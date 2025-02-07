Новые власти Сирии не против сохранения в стране российских военных баз

- Азия и мир, политика
- 12:56, 07 февраля 2025
- Просмотров: 680
CentralAsia (CA) - Министр обороны Сирии Мурахф Абу Касра заявил, что Россия может сохранить свои крупные базы в Тартусе и Хмеймиме на побережье Средиземного моря «до тех пор, пока требования Кремля отвечают нашим интересам».
Об этом он сказал изданию Washington Post.
По словам министра, отношение России к новому руководству в Сирии «значительно улучшилось» после падения режима Башара Асада. А на вопрос о бомбардировках российскими военными его соратников, когда они были боевиками, он ответил: «В политике нет вечных врагов».
Мурхаф Абу Касра отметил, что Дамаск рассматривает возможность оборонных соглашений с различными странами. Он добавил, что Сирия проводит «сложные переговоры» с США и Турцией о статусе их военных баз на территории республики.
Министр рассказал, что вопрос об американских базах в Сирии обсуждается с администрацией президента США Дональда Трампа. «Все ожидали прихода к власти Трампа. Для (решения) этого вопроса американской администрации и новому сирийскому правительству потребуется некоторое время»,— сообщил Мурхаф Абу Касра.