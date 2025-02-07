Куриный вопрос: Почему в Казахстане дорожает мясо птицы и кто на этом зарабатывает

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CentralAsia (KZ) - Агентство по защите и развитию конкуренции проверило рынок мяса птицы. В Казахстане выросло производство курятины, но импорт по-прежнему занимает треть рынка, сообщает Orda.kz.

Выяснилось, что местные производители не могут конкурировать с зарубежными поставщиками, а наценки в магазинах достигают 15%. Несмотря на то, что производить мясо птицы стали больше, отечественные фермеры покрывают лишь 66% потребностей рынка, остальные 34% завозят из-за рубежа.

Основная причина — высокая себестоимость казахстанского производства: бóльшая часть затрат приходится на корма, цены на которые зависят от внешних рынков. Дополнительно ситуацию осложняют постоянные задержки субсидий для фермеров, что тормозит развитие местных производителей.

Но при этом среди импортёров тоже не всё так просто: позиции заняли крупные производители, а более мелкие остаются вне рынка.

«90% квот получают исторические поставщики, а новым участникам достаётся лишь 10%. Это ограничивает конкуренцию и препятствует появлению новых участников рынка», подсчитали в АЗРК.

Этим же злоупотребляли и отечественные оптовые поставщики в Восточно-Казахстанской и Улытауской областях. Некоторые компании ограничивали перепродажу по регионам и устанавливали разные цены, что влияло на конечную стоимость для потребителей.

Кроме того, в Астане и Мангистауской области зафиксировали завышенные торговые надбавки до 15%. Эти наценки напрямую отражаются в цене на полках магазинов. Министерство торговли обязали проверить эти факты.

«По результатам анализа дали рекомендации уполномоченным органам для принятия системных мер, способствующих развитию конкуренции. В их числе — автоматизация процессов оповещения о субсидиях, пересмотр критериев их распределения, исключение дискриминации участников рынка, усиление контроля за соблюдением сроков предоставления мер государственной поддержки»,прокомментировали в агентстве.

Но пока монополисты продолжают контролировать рынок, а торговые сети накидывают свои проценты, казахстанцы вынуждены платить больше за продукт, который вполне могли бы получать дешевле.

Ранее мы писали о том, что Россельхознадзор нашёл в казахстанской птице опасную бактерию листерию, но позже информацию удалили. А Минсельхоз РК подтверждений лабораторных исследований от российской стороны не получал.

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