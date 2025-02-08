Учёные: Глобальное потепление ускоряется

CentralAsia (CA) - Глобальное потепление ускоряется, уверен американский учёный Джеймс Хансен - один из основателей движения по борьбе с климатическими изменениями, а также его коллеги, передает Еuronews.

И хотя их утверждения в журнале Окружающая среда: наука и политика в интересах устойчивого развития (2025 год, том 67) по-прежнему вызывают раскол в исследовательском сообществе, расчёты Copernicus подтверждают: январь 2025 года оказался на 0,09 градуса по Цельсию (0,16 градуса по Фаренгейту) теплее, чем год назад. При том, что предыдущий январь также стал самым жарким с начала наблюдений, отмеченная год назад температура на 1,75 градуса по Цельсию (3,15 Градуса по Фаренгейту) превышала показатель доиндустриальной эпохи.

Нынешний январь стал 18-м месяцем из последних девятнадцати, когда мир достиг или превысил согласованный на международном уровне показатель в 1,5°C (2,7° F) .

Тем не менее учёные не считают, что мировое равновесие нарушено, для этого нужно, чтобы глобальные температуры оставались выше установленного уровня в течение 20 лет. Copernicus ведёт наблюдения с 1940 года, другие метеослужбы в США и Великобритании ведут отсчёт с 1850 года. Учёные, использующие такие данные, как годичные кольца деревьев, считают, что нынешняя эпоха - самая тёплая за 120 000 лет или даже с начала человеческой цивилизации.

Что способствует росту глобальных температур?

Безусловно, главная причина рекордной жары - накопление в атмосфере парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива, но естественные факторы, влияющие на изменение температуры, действуют не совсем так, как ожидалось, подчёркивает Саманта Берджесс - стратег по климату Европейского метеорологического агентства. Основным природным фактором, влияющим на глобальные температуры, обычно является естественный цикл изменений в экваториальных водах Тихого океана. Когда там «царит» Эль-Ниньо, глобальные температуры, как правило, резко повышаются. В прошлом году был сильный Эль-Ниньо, и хотя он закончился в июне прошлого года, год оказался самым жарким за всю историю наблюдений.

Его более прохладная «сестра» Ла-Нинья, смягчает последствия глобального потепления, и вероятность рекордов должна снижаться. Ещё в прошлом месяце ученые-климатологи предсказывали, что в 2025 году будет не так жарко, как в 2024 или 2023 году, именно по этой причине. «Несмотря на то, что экваториальная часть Тихого океана не создает условий, способствующих потеплению глобального климата, мы всё ещё наблюдаем рекордные температуры», - отмечает Берджесс, добавив, что во многом это связано с рекордным потеплением в остальных частях мирового океана.

Американцам новость о рекордно тёплом январе может показаться странной, учитывая, насколько холодным стал этот месяц. Но США - лишь малая часть планеты, и «на гораздо большей площади поверхности Земли было намного теплее, чем в среднем», - уточняет Берджесс. Январь в Арктике выдался не по сезону теплым. В некоторых районах Канады температура была на 30°C (54° F) выше средней, местами морской лёд начал таять.

В Copernicus отмечают, что в Арктике в этом январе был установлен рекорд по самому низкому уровню ледяного покрова. В Национальном центре обработки данных по снегу и льду, расположенном в США, он был указан как второй абсолютный рекорд после 2018 года.

Станет ли 2025 год самым жарким в истории?

Хансен и его коллеги заявляют в публикации в Окружающей среде, что за последние 15 лет потепление ускорилось примерно в два раза по сравнению с предыдущими 40 годами. «Уверен, что этот более высокий показатель сохранится, по крайней мере, в течение нескольких лет», - сказал Хансен в интервью Associated Press.

«Сохранение рекордно теплой погоды в 2023, 2024 и теперь в первом месяце 2025 года, мягко говоря, настораживает», - сказал декан факультета экологии Мичиганского университета Джонатан Оверпек, который не участвовал в исследовании Хансена. «Кажется, нет никаких сомнений в том, что глобальное потепление и последствия изменения климата ускоряются».

При этом Гейб Векки из Принстона и Майкл Манн из Пенсильванского университета заявили, что не согласны с Хансеном. Векки сказал, что недостаточно данных, чтобы показать, что это не случайность. Манн сказал, что повышение температуры все еще находится в пределах прогнозов климатических моделей.