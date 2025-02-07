Власти США сократят число сотрудников USAID по всему миру на 97%, - Reuters

CentralAsia (CA) - Администрация американского президента Дональда Трампа намерена сократить штат сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) до 294 человек против 10 тыс., которые работают в нем сейчас. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами Белого дома.

Сокращения коснутся 97% сотрудников. Так, в африканском бюро USAID рабочие места сохранят только 12 человек, а в азиатском — восемь, сказали изданию собеседники.

«Это возмутительно», — заявил Джон Брайан Этвуд, бывший глава USAID (1993–1999). По его словам, массовое увольнение персонала фактически уничтожит агентство.

По данным Исследовательской службы конгресса США, две трети из 10 тыс. сотрудников USAID сейчас работают за пределами Соединенных Штатов.

USAID с 7 февраля отправило в административный отпуск сотрудников, нанятых напрямую, из всех офисов и представительств. Исключение сделано для работников, ответственных за критически важные функции, а также для основного руководства и персонала специально назначенных программ.

Глава Госдепа полагает, что деятельность USAID должна быть кардинально пересмотрена. «Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как всемирную благотворительность, не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет <…> USAID не только не сотрудничает, но и подрывает работу, которую мы делаем», — говорил он.