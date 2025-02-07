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Без осадков будет в выходные только на западе и северо-западе Казахстана

CentralAsia (KZ) -  На западе и северо-западе Казахстана 8–10 февраля с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, на остальной территории с прохождением атмосферных фронтов и на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидаются дождь, мокрый снег, гололед, на востоке – снег с метелью и порывистым ветром.

Ночью на западе -5-13°С, на северо-западе -13-21°С. На севере температура воздуха повысится ночью до -7-15°С, на востоке и в центре до -12-20°С. На юге, наоборот, понизится до -1-15°С, на юго-востоке до -5-10°С, в горных районах до -13-23°С.

Также по республике ожидается туман.

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