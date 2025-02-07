Сотрудники USAID подали в суд на администрацию Трампа

CentralAsia (CA) - Объединения, представляющие интересы сотрудников заграничной службы и федеральных служащих Агентства США по международному развитию (USAID), подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы остановить процесс ликвидации агентства и замораживание иностранной помощи. Об этом сообщили американское онлайн-издание NPR и газета The New York Times вечером в четверг, 6 февраля.

«Эти действия привели к глобальному гуманитарному кризису, внезапно остановив важнейшую работу сотрудников, грантополучателей и подрядчиков USAID. Они привели к потере тысяч американских рабочих мест. И они поставили под угрозу интересы национальной безопасности США», - цитируют журналисты NPR иск, поданный в федеральный суд Вашингтона.

В документе подчеркивается, что распустить агентство USAID может только Конгресс, а действия администрации Трампа являются «неконституционными и незаконными».

В тот же вечер, 6 февраля, Reuters написала со ссылкой на источники, что администрация Дональда Трампа намерена сократить число сотрудников USAID с нынешних 10 000 до 290 человек. Небольшой оставшийся штат включает сотрудников, специализирующихся на здравоохранении и гуманитарной помощи, рассказали анонимные собеседники издания.

В то же время сотрудники USAID добиваются менее значительных сокращений. Они направили в Госдеп США списки сотрудников, которых считают необходимыми для продолжения критически важных программ, следует из публикации.

7 февраля почти все непосредственные сотрудники агентства, включая находящихся за рубежом, будут отправлены в бессрочный административный отпуск. Кроме того, контракты почти всех подрядчиков будут аннулированы. У сотрудников службы USAID за рубежом будет 30 дней, чтобы вернуться в Соединенные Штаты, отмечает NYT.