В выходные по Узбекистану ожидаются осадки

CentralAsia (UZ) - В пятницу по всему Узбекистану сохранится сухая и очень тёплая погода, сообщает Узгидромет. В дневные часы воздух прогреется до +13…+18 градусов, лишь по северу температура не будет превышать +2…+7.

В субботу на территорию Узбекистана начнётся вынос влажного воздуха, местами пройдут дожди, лишь по Каракалпакстану и областям Ферганской долины осадков не ожидается. По Хорезмской области и пустынной зоне возможен переход дождя в снег.

Температура воздуха по большей части территории по-прежнему останется высокой, лишь по северу понизится до −3…+2.

В воскресенье в ночные и утренние часы по большинству областей местами пройдут осадки (дождь, снег). По Каракалпакстану, Хорезмской , Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается. Дневная температура воздуха понизится до +5…+10 градусов, по северу сохранится в пределах −3…+2.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15−20 м/с.

В Ташкенте в пятницу осадков не ожидается, в субботу возможен небольшой дождь. В воскресенье ночью и утром ожидается дождь, возможен переход в снег, днём — без осадков.

Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с. Преобладающая температура ночью составит +2…+6, днём 7−8 февраля — +13…+16, 9 февраля — +8…+10.