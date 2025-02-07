В Конго сбежавшие заключенные изнасиловали и сожгли заживо более 160 женщин

CentralAsia (CA) - В городе Гома в Конго мужчины, сбежавшие из тюрьмы, изнасиловали и затем сожгли заживо более 160 женщин-заключенных, находящихся в их крыле здания.

Как сообщает BBC со ссылкой на внутренний документ ООН, инцидент произошел 27 января после побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы Мунзензе, вызванного наступлением повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23).

По данным ООН, от 165 до 167 женщин подверглись насилию, после чего тюрьма была подожжена. В отчете отмечается, что в пожаре большинство женщин погибли.

Видео, появившиеся в сети, показывают бегущих людей на фоне пожара и интенсивной стрельбы. Однако миротворцы ООН не смогли попасть на место трагедии из-за ограничений, введенных боевиками М23.