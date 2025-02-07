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В Анкаре из-за поддельного алкоголя умерли 33 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За последние дни в Анкаре погибли 33 человека после употребления поддельного алкоголя, сообщает телеканал NTV со ссылкой на губернатора города Васипа Шахина.

Помимо 33 случаев летального исхода в связи с употреблением поддельного алкоголя, еще 20 человек находятся на лечении в больницах в отделениях интенсивной терапии.

В связи со случившимся было изъято 102 т этилового и метилового спирта, а также были предприняты действия в отношении 32 лиц, занимающихся производством и продажей напитков. 13 человек были арестованы, остальных отпустили с условием контроля со стороны судебных органов.

Ранее в январе 34 человека погибли в Стамбуле из-за употребления поддельного алкоголя. В ходе операций было изъято 29 т поддельного алкоголя, а также были отозваны лицензии у 64 предприятий, которые занимались его распространением. Судебный процесс в отношении должностных лиц предприятий продолжается.

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