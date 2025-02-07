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Международный уголовный суд осудил санкции США
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: США ввели санкции против Международного уголовного суда

CentralAsia (CA) -  Международный уголовный суд (МУС) осудил указ президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении своих сотрудников. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Суд твердо стоит на страже своего персонала и обещает продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях», — утверждают в суде.

МУС также призвал всех 125 государств-участников и международное сообщество «сплотиться в борьбе за справедливость и основные права человека».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС сегодня, 7 февраля. По его распоряжению будет заблокировано все имущество должностных лиц инстанции, а им и членам их семей запрещен въезд в Штаты. Также документ ввел запрет на любые пожертвования суду. Причиной рестрикций Белый дом назвал действия МУС против США и их союзников, в том числе Израиля.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с обвинениями его в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. The Guardian сообщала, что руководство МУС опасается жестких экономических санкций со стороны США.

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