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У Монголии появилась возможность извлечь выгоду из торговой войны между Китаем и США

CentralAsia (MNG) -  

Китай вводит 15-процентную пошлину на американский уголь, создавая возможности для роста экспорта из Монголии

Эксперты утверждают, что введение Китаем 15-процентной пошлины на импорт угля из США приведет к увеличению спроса на уголь со стороны других поставщиков, включая Монголию.

4 февраля Китай заявил, что введет дополнительную пошлину в размере 15% на коксующийся уголь и другие определенные виды угля, импортируемые из США, в качестве ответного шага сразу после того, как США ввели дополнительную пошлину в размере 10% на все китайские товары.

По данным министерств финансов и торговли страны, введение пошлин вступит в силу 10 февраля, тогда как ограничения на экспорт вступят в силу немедленно.

Китай также объявил о введении ряда пошлин, направленных, в частности, на экспорт из США сжиженного природного газа, сырой нефти и сельскохозяйственного оборудования.

США поставляют в Китай в основном коксующийся уголь, который используется в производстве стали, и имеют долгосрочные контракты на поставку 2–3 млн тонн угля в год. В период с 2021 по 2024 год на долю США пришлось около 15 процентов от общего объема импорта коксующегося угля в Китай. Для сравнения, в 2024 году только Монголия поставила 60 процентов от общего объема импорта коксующегося угля Китая в 2024 году.

источник: MiddleAsianNews

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