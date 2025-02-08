Трамп ввел дополнительные пошлины на китайские товары

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ об изменении режима пошлин в отношении китайской продукции. Указ гласит, что китайские товары, не облагаемые пошлинами по критерию минимальной стоимости (de minimis), будут лишены такого статуса.

Согласно тексту документа, размещенного на сайте Белого дома, это необходимо для борьбы с наркотиками, поступающими в Америку из КНР.

1 февраля Дональд Трамп ввел пошлины против ряда государств, в том числе КНР, с целью борьбы с наркотрафиком в США. В МИД Китая выразили протест, заявив, что Пекину и Вашингтону необходимы «диалог и консультации, основанные на равенстве и взаимном уважении», а не «одностороннее повышение пошлин». 4 февраля КНР ввела ответные пошлины против США.