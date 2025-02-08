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В Бразилии самолёт упал на автобус, погибли два человека

CentralAsia (CA) -  В бразильском городе Сан-Паулу при крушении двухмоторного самолета погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения, сообщила пожарная служба страны, передает портал G1.

По информации портала, во время крушения самолет упал на автобус. Пожарные уточнили, что погибшие были пассажирами самолета. Травмы получил водитель автобуса и мотоциклист, на которого упали обломки воздушного судна.

Самолет King Air F90, вмещающий восемь пассажиров, вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти около 7:15 по местному времени и направлялся в Порту-Алегри. По данным портала, воздушное судно не смогло выполнить аварийную посадку на взлетно-посадочной полосе. Самолет упал на проспекте в Барра-Фунда, в западной части Сан-Паулу примерно в 7:20 по местному времени.

Секретарь общественной безопасности Сан-Паулу Гильерме Деррите сообщил, что на место авиакатастрофы выехали семь пожарных машин и медики, а также военная и гражданская полиция. Военно-воздушные силы страны начали расследование причин инцидента.

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