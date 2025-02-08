экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Северная Корея заявила, что ее ядерное оружие не будет «предметом торга»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало заявление с критикой НАТО и Евросоюза. В нем говорится, что ядерное оружие КНДР никогда не будет «предметом торга» и предназначено для боевого применения.

«Наше ядерное оружие — это не «реклама», призванная добиться чьего-либо «признания», и уж тем более не «предмет торга», который можно обменять на несколько пенсов. Ядерные силы нашей страны предназначены для постоянного боевого применения»,— говорится в заявлении.

В публикации также упоминаются военные учения, которые проходили при участии США вблизи Корейского полуострова. Северная Корея также обвинила западные страны в конфликтах на Ближнем Востоке и Украине. «Все факты свидетельствуют, что НАТО и ЕС, называя себя «апостолами мира», несут чушь и не имеют никакого отношения к «безопасности» в мире»,— указано в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. В совместном заявлении они назвали укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Токио в области безопасности основой для обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com