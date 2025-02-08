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На Аляске разбился пассажирский самолет, погибли 10 человек

CentralAsia (CA) -  На Аляске потерпел крушение самолет авиакомпании Bering Air, сообщает Associated Press.

Самолет Cessna 208 Caravan 7 февраля выполнял чартерный рейс между городами Уналаклит и Ном. Незадолго до посадки, находясь над Аляскинским заливом, самолет пропал с радаров. На следующий день спасатели нашли его обломки.

По данным радиолокационной криминалистической экспертизы, с самолетом произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости».

Все находившиеся на борту люди — девять пассажиров и пилот — погибли.

Произошедшее стало самой крупной авиакатастрофой на Аляске с 2013 года, когда при крушении грузового лайнера также погибли десять человек.

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