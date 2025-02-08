Трамп лишил Байдена доступа к секретным материалам

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп ограничил доступ к секретной информации своему предшественнику Джо Байдену. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Нет никакой нужды в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем у Джо Байдена допуск... и прекращаем ежедневно проводимые для него брифинги по вопросам разведки»,— рассказал действующий президент США.

Дональд Трамп сослался на доклад спецпрокурора Роберта Хура, согласно которому у Байден проблемы с памятью. Трамп завершил свой пост словами: «Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой!».

В отношении самого Дональда Трампа было возбуждено уголовное дело из-за халатного обращения с секретными документами, найденными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Однако все уголовные дела против политика прекратили после его переизбрания президентом, а расследовавший два из них спецпрокурор Джек Смит ушел в отставку.