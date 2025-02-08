В Казахстане 75-летний управляющий плотиной осужден за ее прорыв во время паводков

CentralAsia (KZ) - Директора компании, управляющей плотиной Магаджанского водохранилища (расположено в Актюбинской области Казахстана), осудили за ее прорыв во время масштабных весенних паводков 2024 года. Об этом пишет «Актобе Таймс».

Дело рассматривали в Хромтауском районном суде. На скамье подсудимых оказался 75-летний директор ТОО «Тулпар ТК» Мыктыбек Исмагамбетов. Его признали виновным по статье 254 Уголовного кодекса Казахстана (недобросовестное отношение к обязанностям), приговорив к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. Также ему в течение трех лет запретили заниматься деятельностью в сфере водного хозяйства и обязали выплатить пострадавшим из-за прорыва плотины свыше 10 млн тенге ($20,5 тыс.).

Магаджанское водохранилище было построено в 1985 году неподалеку от села Табантал. В 2014 году его плотину передали в доверительное управление «ТОО Тулпар». Компания обязана была поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и его техническое обслуживание. Однако, как утверждало следствие, ненадлежаще выполняла свои обязанности. Кроме того, «ТОО Тулпар» активно занималось рыбным хозяйством в коммерческих целях. Следствие заподозрило, что из-за желания сохранить рыбу директор своевременно не сбрасывал воду из водохранилища, и когда она достигла критических отметок во время паводка, не стал открывать все шлюзы.

В связи с резким подъемом уровня реки Сугурсай дамбу прорвало, вода с Магаджанской плотины хлынула в сторону Алгинского района, где была объявлена эвакуация. В результате были затоплены десятки хозяйств.

Казахстан минувшей весной пережил самые масштабные за последние 80 лет паводки. Под водой оказались несколько областей, десятки тысяч граждан вынуждены были эвакуироваться. Пострадавшим регионам казахстанские бизнесмены, крупные компании и благотворительные фонды направили 250,5 млрд тенге ($536 млн).

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