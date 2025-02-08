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Казахстанские спортсмены завоевали первые медали Зимних Азиатских игр в Китае

CentralAsia (KZ) -  В первый день Зимних Азиатских игр в Харбине казахстанская сборная завоевала две серебряные медали, сообщило Минтуризма и спорта Казахстана.

Так, в эстафете на 2000 метров в миксте второе месте заняла команда по шорт-треку: Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов.

Еще одно «серебро» принес сборной конькобежец Евгений Кошкин, ставший вторым в забеге на 100 метров.

Зимние Азиатские игры проводятся впервые за восемь лет. На прошлых играх в японском Саппоро сборная Казахстана заняла четвертое командное место, завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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