Страны Балтии отключились от российской электросети

CentralAsia (CA) - Эстония, Латвия и Литва 8 февраля отключились от российского электрического кольца, сообщает LSM.

В ближайшие часы энергосистема трех балтийских стран будет работать автономно, а до конца дня 9 февраля она подключится к Европейской энергетической системе, в которую входят все страны континентальной Европы, а также Турция, Алжир, Марокко и Тунис.

Власти подчеркивают, что для потребителей процесс перехода должен пройти незаметно, однако жителям рекомендовали зарядить мобильные телефоны и ноутбуки на случай маловероятных кратковременных перебоев с подачей электроэнергии.

В Минэнерго РФ, в свою очередь, сообщили, что энергосистема Калининградской области также штатно начала работу в автономном режиме. Там напомнили, что в регионе за последние несколько лет были построены четыре новых ТЭС и он полностью подготовлен к автономной работе.

Страны Балтии объявили о планах отключиться от БРЭЛЛ в 2017 год с целью снизить риски энергозависимости от России. После начала российских военных действий в Украине этот процесс был ускорен.

С 2022 года страны Балтии полностью отказались от покупки электроэнергии из России и Беларуси.