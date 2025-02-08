Эмомали Рахмон подписал указ о повышении зарплат, пенсий и стипендий

- Таджикистан, общество
- 16:46, 08 февраля 2025
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 8 февраля подписал Указ о мерах по усилению социальной защиты населения и увеличению окладов госслужащих, размеров пенсий и стипендий.
Как сообщает пресс-служба президента, с 1 сентября 2025 года вступают в силу следующие изменения:
- Минимальный размер оплаты труда в стране будет установлен на уровне 1000 сомони в месяц.
- Должностные оклады работников образовательных учреждений увеличатся на 30%, а других работников социальных, культурных, медицинских учреждений — на 20%.
- Для работников сферы здравоохранения базовый оклад для расчёта составит 744 сомони.
- Стипендии для студентов, включая президентские, будут увеличены на 20%.
- Должностные оклады для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов также увеличатся на 20%.
- Страховые, трудовые и социальные выплаты, а также размер пенсионной базы будут проиндексированы на 10%.
Правительство и местные власти обязаны обеспечить исполнение указа в 2025 году за счет средств государственного бюджета.