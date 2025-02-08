Трамп заявил, что «вероятно, встретится» с Зеленским на следующей неделе

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

«Я, вероятно, встречусь с президентом [Владимиром] Зеленским на следующей неделе, и, вероятно, поговорю с президентом [Владимиром] Путиным», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Точную дату предполагаемой встречи президент США не назвал. В ответ на вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, Трамп сказал: «Может быть, но туда [в Киев] я не поеду».

Он добавил, что хотел бы окончания конфликта, поскольку с обеих сторон погибают «миллионы людей». По его словам, 800 или 900 тысяч российских солдат погибли или тяжело ранены, и «то же самое» — с украинской стороны, потери которой Трамп оценил в 700 тысяч. «Они назвали немного меньше, но я считаю, что это неверно», — добавил президент США.

По словам Трампа, один из вопросов, который он рассматривает в отношении Зеленского, — это «обеспечение безопасности активов». «У них есть активы на земле — в первую очередь, редкоземельные металлы, и мы хотим безопасности, потому что Европа вкладывает намного меньше денег, чем мы», — сказал Трамп.