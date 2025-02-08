Израиль и ХАМАС обменялись заложниками: Три израильтянина освобождены в обмен на 183 палестинских заключенных

- Азия и мир, общество
- 22:13, 08 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Террористическая группировка ХАМАС передала сотрудникам Красного Креста трех израильских заложников, сообщает Times of Israel.
Освобожденные — 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви.
В обмен на отпущенных заложников Израиль освободил 183 палестинских заключенных, 18 из которых были приговорены к пожизненному заключению.
Как сообщила тюремная служба Израиля, заключенные были переведены из нескольких тюрем по всей стране. 42 автобуса с палестинцами уже прибыли в город Рамалла.
Это пятый обмен между Израилем и ХАМАС, который состоялся с начала перемирия, которое вступило в силу 19 января.
В ходе предыдущих четырех ХАМАС отпустил 18 заложников, в числе которых были пять граждан Таиланда. Израиль освободил 400 заключенных — среди них были как преступники, осужденные на пожизненное заключение, так и те, кто длительное время содержался в заключении без суда, в том числе несовершеннолетние.