В здании «Электрозавода» в Москве произошел пожар

CentralAsia (CA) - В административном пятиэтажном здании на востоке Москвы произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России. Горит «Электрозавод». Пожарные спасли 90 человек. Еще 120 выбрались из здания самостоятельно.

Как сообщил источник «Ъ», порядка 10 человек отравились угарным газом, трое госпитализированы.

Для эвакуации людей с верхних этажей спасатели установили подъемные механизмы. Изначально пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности, однако вскоре, по данным источника ТАСС, ранг возгорания повысили до четвертого.

Сведений о пострадавших нет, заявили в МЧС. Тушение огня продолжается: на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

По факту пожара следственными органами ГСУ СКР по Москве организована доследственная проверка.