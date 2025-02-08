экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В здании «Электрозавода» в Москве произошел пожар

CentralAsia (CA) -  В административном пятиэтажном здании на востоке Москвы произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России. Горит «Электрозавод». Пожарные спасли 90 человек. Еще 120 выбрались из здания самостоятельно.

Как сообщил источник «Ъ», порядка 10 человек отравились угарным газом, трое госпитализированы.

Для эвакуации людей с верхних этажей спасатели установили подъемные механизмы. Изначально пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности, однако вскоре, по данным источника ТАСС, ранг возгорания повысили до четвертого.

Сведений о пострадавших нет, заявили в МЧС. Тушение огня продолжается: на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

По факту пожара следственными органами ГСУ СКР по Москве организована доследственная проверка.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com