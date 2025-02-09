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Монгольский футболист будет играть в Премьер-лиге по футзалу в Китае

CentralAsia (MNG) -  

Футболист АНХБАЯР Төмөрбаатар подписал профессиональный контракт с футбольным клубом «Tsingtao Hiyes Football Club» китайской премьер-лиги по футзалу.

Он стал первым монгольским игроком, подписавшим профессиональный контракт по мини-футболу с китайским клубом.

Анхбаяр — капитан команды футзального клуба SOLONGO5

источник: MiddleAsianNews

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