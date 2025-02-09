Монгольский футболист будет играть в Премьер-лиге по футзалу в Китае

Монголия, спорт

7:01, 09 февраля 2025

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CentralAsia (MNG) - Футболист АНХБАЯР Төмөрбаатар подписал профессиональный контракт с футбольным клубом «Tsingtao Hiyes Football Club» китайской премьер-лиги по футзалу. Он стал первым монгольским игроком, подписавшим профессиональный контракт по мини-футболу с китайским клубом. Анхбаяр — капитан команды футзального клуба SOLONGO5 источник: MiddleAsianNews За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Монголии Карта распространения