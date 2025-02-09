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Пожар в здании Электрозавода в Москве потушили

CentralAsia (CA) -  Пожарные потушили возгорание в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы, сообщило МЧС РФ.

Медицинские службы сообщили ТАСС, что за помощью врачей обратились 16 человек, в том числе один ребенок.

Пресс-служба МЧС уточнила, что пять пострадавших госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Ранее ведомство сообщало, что пожар ликвидирован на площади 300 кв. м. Спасены около 80 человек, еще около 120 эвакуированы.

Пожар в здании бывшего завода на Электрозаводской улице начался вечером 8 февраля. ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания

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