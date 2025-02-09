экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Карибском море произошло землетрясение магнитудой 7,6

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 7,6 произошло вблизи Каймановых Островов в Карибском море, передает CNN. Подземные толчки были ощутимы в Пуэрто-Рико, Гондурасе, на Кубе и Виргинских островах.

Землетрясение произошло в 18:23 по местному времени. Очаг находился на глубине 10 км в 209 км к юго-западу от столицы Островов Кайман Джорджтаун.

Национальный центр предупреждения о цунами США (NWTC) сообщил об угрозе цунами. В Агуадилья в Пуэрто-Рико сработали сирены. Позже опасность цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов отменили, при этом предупреждение продолжает действовать на Кубе, Каймановых островах и в Гондурасе. Там возможно образование волны высотой до 1 м.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com