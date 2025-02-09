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Казахстан взял первое золото на Азиаде в Китае

CentralAsia (KZ) -  Мужская сборная Казахстана по шорт-треку одержала победу на зимних Азиатских играх в Китае, завоевав золото в эстафете на 5000 метров.

Как сообщает Министерство туризма и спорта РК, казахстанские спортсмены оставили позади соперников из Кореи, Японии и Китая.

В составе чемпионской команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.

На прошлых Азиатских играх Казахстан завоевал только одну бронзу в шорт-треке, а на нынешних команда добыла три медали, включая золото.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана золотая, четыре серебряные и бронзовая медали Азиады.

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