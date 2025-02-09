Более 150 российских дронов за ночь атаковали Украину. Над РФ сбили 35 БПЛА

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы РФ в ночь на 9 февраля атаковали регионы Украины, применив 151 беспилотник, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 09:00 по киевскому времени украинские силы ПВО сбили 70 беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов в 14 областях: Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Еще 74 беспилотника «локационно потеряны» и упали без негативных последствий, а два беспилотника к утру еще оставались в воздухе. Куда попали оставшиеся пять беспилотников, не сообщается.

В ВСУ заявили, что в результате российской атаки пострадали Киевская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская и Волынская области.

В Киевской области силы ПВО сбили несколько российских беспилотников, сообщили в военной администрации региона. В Обуховском районе обломки дрона упали на территории строящегося многоэтажного дома, поврежден фасад здания. Среди мирных жителей никто не пострадал. «Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено», — отметили в администрации.

В Черкасской области, как сообщили власти, сбили четыре дрона, никто не ранен, последствий на земле нет. В Сумской области, по данным властей, силы ПВО сбили 11 дронов, в Днепропетровской — два, о последствиях атаки не сообщается. Власти других регионов Украины атаку дронов не комментировали.

Украинские военные, в свою очередь, в ночь на 9 февраля атаковали восемь регионов России и Крым 35 беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. По данным российских военных, силы ПВО сбили 18 дронов в Курской области, по четыре — в Орловской области и Краснодарском крае, по три — в Воронежской и Ростовской областях, по одному — в Брянской, Тульской и Ленинградской областях. В Крыму сбили один беспилотник.

В Ростовской области, по данным властей, силы ПВО уничтожили БПЛА возле Каменска-Шахтинского, в Тульской — в Ефремовском муниципальном округе, в Ленинградской — над рекой Волхов в Киришском районе. Во всех случаях, по информации властей, никто не ранен, а разрушений на земле нет. Власти Орловской, Воронежской и Брянской областей также заявили, что в результате атаки повреждений и раненых нет.

Росавиация ночью и утром 9 февраля вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Петербурге, Волгограде и Нижнем Новгороде.