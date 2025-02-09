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Кремль прокомментировал слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Трамп сообщил о прошедшем разговоре с Путиным

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, передает «Интерфакс».

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть»,— сказал Дмитрий Песков.

Со слов самого Дональда Трампа, телефонный разговор с Владимиром Путиным касался урегулирования конфликта в Украине. На уточняющий вопрос журналистов, сколько раз общались главы государств, он ответил: «Я лучше промолчу». При этом Трамп отметил, что Владимир Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать».

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