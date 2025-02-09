Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в борьбе за суверенитет

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил министерство обороны страны по случаю 77-летия со дня образования национальной армии. Там он заявил о намерении продолжать развитие ядерных сил КНДР и поддержке России в защите суверенитета.

«США и страны Запада намеренно затягивают войну в попытках нанести России стратегическое поражение … Наша армия и народ будут неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности»,— сказал Ким Чен Ын (цитата по ЦТАК).

Лидер КНДР добавил, что у страны есть несколько новых планов по «стремительному укреплению всех сил сдерживания, включая ядерные силы». Он также заявил, что Северная Корея не хочет усиливать напряженность в регионе, но «будет принимать последовательные контрмеры для обеспечения регионального военного баланса».

8 февраля президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой заявил о намерении возобновить контакты с властями Северной Кореи. Господин Исиба в свою очередь выразил надежду на денуклеаризацию Корейского полуострова. ЦТАК после этого опубликовало заявление, в котором говорится, что ядерное оружие КНДР никогда не станет «предметом торга». В нем власти Северной Кореи также обвинили западные страны в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.