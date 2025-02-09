Нетаньяху пообещал уничтожить «Хамас» после возвращения заложников

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уничтожить палестинское движение «Хамас» после того, как страна вернет из сектора Газа всех заложников. Он добавил, что во время передачи пятой группы заложников «мы снова увидели монстров «Хамас».

«Это те же монстры, которые убивали наших граждан и издевались над нашими заложниками. Я снова говорю им: они заплатят за это … Президент Трамп полностью согласен со мной — мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников, но «Хамаса» там (в секторе Газа) не будет. Мы уничтожим «Хамас» и вернем наших заложников»,— сказал Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации.

8 февраля «Хамас» освободил троих заложников, которые были взяты в плен 7 октября 2023 года. Израиль в свою очередь выпустил из тюрем 183 палестинских заключенных. Минздрав Израиля заявил, что все пленные «Хамаса» страдают от острого недоедания.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что палестинцы должны быть перемещены из сектора Газа в соседние арабские страны. Анклав, по его словам, необходимо передать под контроль Соединенных штатов. Представитель «Хамас» Басем Наим сравнил такое предложение с этнической чисткой.