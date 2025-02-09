С мая в крупных городах Узбекистана запретят запускать опасные для экологии промышленные проекты

- Узбекистан, общество
- 16:37, 09 февраля 2025
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CentralAsia (UZ) - С 1 мая 2025 года в Ташкенте, Нукусе и областных центрах запретят запуск некоторых видов промышленных производств, сообщает Podrobno.uz.
Запрет коснется производств асбеста и цемента, шлама и шлаков, кожевенно-дубильных и птицеводческих фабрик, заводов черной и цветной металлургии, а также стекла, в составе которого имеются ядовитые примеси и химические вещества. Также под запрет попали предприятия переработки и сжигания отходов, отнесенные по степени опасности к I и II классу.
Кроме того, в пределах указанных территорий с 1 мая не допускается сжигание любого вида угля без оснащения высокоэффективными пылеулавливающими и газоочистными сооружениями.
До 1 октября 2025 года Министерство экологии совместно с рядом ведомств и местными властями подготовит предложения по поэтапному переносу и модернизации уже действующих в этих городах предприятий в указанных сферах деятельности.
Это предусмотрено указом президента о госпрограмме "Года охраны окружающей среды и зеленой экономики". Мера принята с учетом предложений широкой общественности, международных и отечественных экоактивистов, а также Экопартии и Минэкологии Узбекистана.
Напомним, что в рамках госпрограммы на 2025 год, посвященной охране окружающей среды и развитию зеленой экономики, в каждом регионе Узбекистана будут созданы центральные лаборатории для проверки качества питьевой воды.