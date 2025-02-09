С мая в крупных городах Узбекистана запретят запускать опасные для экологии промышленные проекты

CentralAsia (UZ) - С 1 мая 2025 года в Ташкенте, Нукусе и областных центрах запретят запуск некоторых видов промышленных производств, сообщает Podrobno.uz.

Запрет коснется производств асбеста и цемента, шлама и шлаков, кожевенно-дубильных и птицеводческих фабрик, заводов черной и цветной металлургии, а также стекла, в составе которого имеются ядовитые примеси и химические вещества. Также под запрет попали предприятия переработки и сжигания отходов, отнесенные по степени опасности к I и II классу.

Кроме того, в пределах указанных территорий с 1 мая не допускается сжигание любого вида угля без оснащения высокоэффективными пылеулавливающими и газоочистными сооружениями.

До 1 октября 2025 года Министерство экологии совместно с рядом ведомств и местными властями подготовит предложения по поэтапному переносу и модернизации уже действующих в этих городах предприятий в указанных сферах деятельности.

Это предусмотрено указом президента о госпрограмме "Года охраны окружающей среды и зеленой экономики". Мера принята с учетом предложений широкой общественности, международных и отечественных экоактивистов, а также Экопартии и Минэкологии Узбекистана.

Напомним, что в рамках госпрограммы на 2025 год, посвященной охране окружающей среды и развитию зеленой экономики, в каждом регионе Узбекистана будут созданы центральные лаборатории для проверки качества питьевой воды.