экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия продлила запрет на экспорт бензина до 28 февраля

CentralAsia (CA) -  Правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт бензина до 28 февраля. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Александра Новака.

В конце ноября 2024 года правительство РФ продлило временное ограничение на экспорт бензина до 31 января 2025 года.

В документе отмечалось, что «ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов».

В Кабмине заявили, что «решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина».

Цены на бензин в России выросли на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, а также возросшего спроса, в частности, в сельскохозяйственном секторе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com