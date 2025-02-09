Россия продлила запрет на экспорт бензина до 28 февраля

CentralAsia (CA) - Правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт бензина до 28 февраля. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Александра Новака.

В конце ноября 2024 года правительство РФ продлило временное ограничение на экспорт бензина до 31 января 2025 года.

В документе отмечалось, что «ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов».

В Кабмине заявили, что «решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина».

Цены на бензин в России выросли на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, а также возросшего спроса, в частности, в сельскохозяйственном секторе.