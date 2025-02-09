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10 февраля на Земле ожидается магнитная буря

CentralAsia (CA) -  Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук заявили, что в ночь на 10 февраля на Земле может произойти магнитная буря.

Геомагнитный шторм предположительно начнется около 3 часов ночи и достигнет уровня G1, то есть будет слабым.

В феврале Земля будет находиться в зоне действия крупной коронарной дыры на Солнце. По оценкам ученых, в течение месяца ожидаются геомагнитные возмущения и слабые магнитные бури. Прогнозы будут уточняться.

В период геомагнитных штормов рекомендуется воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

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