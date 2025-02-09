«Коммерсант»: Расследование дела о нападении на «Крокус» завершилось в рекордные сроки. Суд начнется к годовщине теракта

CentralAsia (CA) - Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в ближайшие дни приступят к ознакомлению с материалами дела, сообщила газета «Коммерсант» 9 февраля.

О том, что стороны приступили к ознакомлению с материалами дела, 6 февраля агентству ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Он отмечал, что первыми с материалами начинают знакомиться потерпевшие, а затем — обвиняемые.

Следствие уложилось в рекордные сроки, пишет «Коммерсант», отмечая, что расследование дела продолжалось менее года, тогда как обычно подобные расследования занимают не менее полутора лет.

Всего в деле более 100 томов, но следствие решило, что 27 фигурантов не станут изучать все материалы, а ознакомятся только с теми данными, которые касаются непосредственно их самих. Это существенно сократит процесс ознакомления с материалами, который мог растянуться до полугода.

Предполагается, что уже в марте уголовное дело поступит на утверждение в Генпрокуратуру РФ, а к годовщине теракта, 22 марта, — во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В военный суд, по информации издания, поступят материалы, выделенные из основного уголовного дела о теракте, расследование по которому продолжат, чтобы установить всех, кто причастен к нападению, в том числе организаторов, которые находятся за границей.

По данным «Коммерсанта», следователи предъявили предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях. Нападавшим также инкриминировали статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в ней), поскольку перед нападением на «Крокус», как установила ФСБ, они присягнули на верность террористической организации «Вилаят Хорасан», входящей в «Исламское государство».

Остальным фигурантам, которые по версии следствия, выступили пособниками исполнителей преступления, также предъявили обвинения в окончательной редакции.

Группа террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». Они открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. При нападении террористов погибли 146 человек, более 500 получили ранения. Исполнители теракта пытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области. Потерпевшими по делу признаны 2200 человек