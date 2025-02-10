Индийские пограничники пройдут подготовку в горных районах Монголии

CentralAsia (MNG) -

Офицеры среднего звена Пограничных сил безопасности (BSF) Индии пройдут специализированную подготовку по управлению границами в горных районах, проводимую Главным управлением охраны границы Монголии (ГУОГ).

Цель обучения — вооружить офицеров Пограничных сил безопасности (BSF) передовыми навыками для решения проблем, характерных для высокогорных приграничных районов, после чего пройдут совместные учения по проверке и внедрению полученных знаний в реальных условиях.

Решение было принято на 10-х переговорах на уровне генеральных директоров между Пограничными силами безопасности (BSF) и ГУОГ, которые прошли с 2 по 7 февраля в столице страны.

Это обучение предоставит офицерам тактические знания, стратегии выживания и современные методы наблюдения за границей. ГУОГ Монголии имеет огромный опыт в обеспечении безопасности своих суровых и суровых приграничных районов, что делает его идеальным партнером для этой инициативы.

«Обучение пограничному управлению в горных районах для офицеров среднего звена BSF, проводимое ГУОГ, для эффективного управления границей, за которым последуют совместные учения», — говорится в коммюнике, распространенном BSF после обсуждений между пограничными силами Индии и Монголии.

По словам представителей Пограничных сил безопасности (BSF), в ходе этой встречи состоялись обсуждения по различным вопросам повестки дня, направленные на улучшение сотрудничества между двумя силами, включая подготовку сил специального назначения к ГУОГ инструкторами Пограничных сил безопасности (BSF) в Монголии.

Представители двух сил также обсудили «расширение взаимного сотрудничества в областях, представляющих интерес; взаимное сотрудничество для эффективного предотвращения и выявления преступлений путем обмена технологическими решениями; и обмен передовым опытом в области охраны границ, особенно в областях безопасности пограничных портов, досмотра въезжающих транспортных средств, а также содействия в наращивании потенциала двух сил и сотрудничества в использовании технологий в управлении границами».

«BSF и ГУОГ подчеркнули необходимость постоянного взаимного сотрудничества между двумя силами, признав, что обе страны сталкиваются с аналогичными проблемами в управлении границами», — далее указано в нем.

Пограничные силы безопасности (BSF) также заявили, что конференция между пограничными силами двух стран прошла в очень сердечной и дружественной атмосфере. «Обе стороны согласились, что решения, принятые на конференции, будут иметь большое значение для укрепления сотрудничества между двумя силами и улучшения управления границей».

«Было также решено, что следующие переговоры на уровне генерального директора пройдут в Монголии в сентябре 2025 года», — добавили в Пограничном силовом ведомстве Индии.

Индийскую делегацию возглавлял командующий Пограничных сил безопасности Далджит Сингх Чаудхари, а монгольскую делегацию возглавлял бригадный генерал Лхагвасурэн Хожгор, глава ГУОГ и командующий пограничными войсками.

источник: MiddleAsianNews

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