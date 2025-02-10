Появится ли в Монголии робот-жокей, который заменит детей-жокеев?

CentralAsia (MNG) -

Когда речь заходит о возобновлении весенних скачек, общественность разделилась на два лагеря: «сохранение нашего наследия» и «защита прав детей».

Сообщается, что Монголия начала производство робота-жокея, что является решением, уважающим культурное наследие и защищающим права детей. В рамках соглашения о сотрудничестве между Университетом науки и технологий и DX Mongolia было принято решение о создании лаборатории Nabar & Nakarai в области космических технологий и робототехники. В рамках данной работы будут проводиться различные научно-исследовательские и практические мероприятия, одним из которых является создание робота-жокея на скаковой лошади в рамках проекта Shepherd Robot.

По словам руководителя проекта Нандинбаатара Цога, цель состояла в том, чтобы использовать робота-жокея для участия в скачках на фестивале Наадам в 2025 году. Он говорит, что, если больше использовать роботов-жокеев в суровых зимних условиях, мы сможем продолжать традиционные скачки даже зимой.

Роботы-жокеи — небольшие роботы, которых начали применять в арабских странах с 2005 года вместо наездников-людей при проведении гонок на верблюдах. До разработки и внедрения роботов-жокеев в таких странах, как Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Катар, в качестве наездников использовались маленькие дети, причём зачастую делалось это с нарушением их прав и было сопряжено с высоким травматизмом. Под давлением правозащитных организаций власти Катара и ОАЭ запретили привлекать людей к участию в качестве наездников в верблюжьих гонках, и их место заняли роботы.

источник: MiddleAsianNews

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