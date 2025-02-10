Монгольская команда дважды выиграла Снежный фестиваль в Саппоро

CentralAsia (MNG) - На 49-м Снежном фестивале в Саппоро в Японии, который завершился 7 февраля, монгольская команда во второй раз заняла первое место со своей работой «Амьдрал» (Жизнь).

Напомним, в 2024 году на 48-м Снежном фестивале в Саппоро в Японии монгольская команда заняла первое место со своей работой «Нөмөр» (Убежище).

В конкурсе приняли участие художники из девяти стран, в том числе из Монголии, Южной Кореи, США, Литвы, Польши, Индонезии, Сингапура и Таиланда.

источник: MiddleAsianNews

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