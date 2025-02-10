Работники государственных школ и детских садов будут получать ежемесячные пособия на питание

CentralAsia (MNG) -

Министерство образования Монголии приняло решение о выплате ежемесячной компенсации на питание работникам государственных школ, детских садов и учреждений профессионального образования.

С 1 февраля 2025 года более 88,6 тыс. работников 2464 детских садов, общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования будут получать ежемесячную компенсацию расходов на питание в рамках утвержденного бюджета оплаты труда на 2025 год.

Согласно постановлению, «Определенная часть расходов на обеды госслужащих будет возмещаться организацией», в среднем в сельской местности будет предоставлено 107 500 тугриков, а в столице — 172 000 тугриков.

В этом контексте из государственного бюджета в рамках утвержденного бюджета заработной платы может быть выделено 115,9 млрд тугриков, а также внесены изменения в постановление правительства, предусматривающие включение компенсации расходов на питание и транспорт в состав переменных расходов с ежегодным их увеличением.

источник: MiddleAsianNews

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