Скрытая стоимость горнодобывающего бума в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Вкратце

Горнодобывающий сектор Монголии доминирует в ее экономике, внося почти 30 процентов в ВВП и более 90 процентов в экспорт. Хотя это приносит существенные экономические выгоды, это создает значительные проблемы для традиционной кочевой скотоводческой культуры и окружающей среды страны. Страна сталкивается с критическим дефицитом воды, деградацией земель и решениями о перемещении общин. Несмотря на усилия по регулированию и соглашения на местном уровне, баланс между процветанием горнодобывающей промышленности и экологической устойчивостью остается неуловимым, требуя инновационных решений и более жестких механизмов обеспечения соблюдения.

Бурно развивающийся горнодобывающий сектор Монголии является краеугольным камнем ее экономики. Но это сопряжено с неотъемлемыми проблемами, включая ухудшение состояния окружающей среды, неравенство доходов и перемещение населения. Политики Монголии должны найти компромисс между стимулированием экономического роста за счет эксплуатации природных ресурсов и сохранением целостности окружающей среды.

В 2023 году на горнодобывающий сектор приходилось 28,7% ВВП Монголии, 92,1% экспорта и 31,6% бюджетных доходов — один из самых высоких показателей среди стран, богатых ресурсами. В 2023 году в секторе было напрямую занято 73 180 человек, что составляет 5,7% от общей занятости, а около 60 000 человек работали в мелкомасштабной кустарной добыче полезных ископаемых, которая является существенным источником занятости в сельской местности. Горнодобывающая промышленность также обеспечивает многочисленные косвенные рабочие места за счет смежных отраслей и услуг.

Одной из основных экологических проблем является истощение запасов воды. Это особенно заметно в регионе Южная Гоби в Монголии, где на крупные шахты приходится 78,3% регионального водопользования в и без того дефицитном регионе. На добычу полезных ископаемых приходится 15 процентов от общего объема воды в стране, и ожидается, что к 2040 году спрос возрастет в 2,4 раза, превысив запасы подземных вод. Процесс добычи также вносит значительный вклад в эрозию почвы и деградацию земель. В Монголии примерно 72 процента земель деградированы, и, по оценкам, 100 000 гектаров затронуты добычей угля и золота.

Добыча полезных ископаемых нарушила уклад жизни кочевых скотоводов, что привело к перемещению населения и потере пастбищ. В сельском хозяйстве занято 27,9% рабочей силы страны, а животноводство является единственным источником средств к существованию для 62,2% сельских домохозяйств. В настоящее время доля сектора в ВВП составляет 9,8%, что ниже показателя 2000 года, составлявшего 27,4%. Таким образом, этот структурный сдвиг благоприятствовал горнодобывающей промышленности за счет значительного ущерба сельскому хозяйству.

С начала 2000-х годов столкновения между горнодобывающими компаниями и скотоводами по поводу использования земли и воды усилились, что привело к введению в закон соглашений на местном уровне (LLA). За последнее десятилетие было создано несколько сотен LLA.

Ярким примером является Соглашение «Оюу-Толгой-Южная Гоби». Опасения скотоводов в связи с горнодобывающим проектом Оюу-Толгой включали потерю пастбищ, пыль от дорожного движения, наносящую вред здоровью скота, риски, связанные с неогороженными карьерами, и беспокойство по поводу использования подземных вод, истощающего местные водные ресурсы. Соглашение Оюу-Толгой-Южная Гоби вовлекло местное население в переговоры и привело к взаимоприемлемому решению посредством многоуровневого, постоянного диалога.

Однако соглашение «Оюу-Толгой-Южная Гоби» — это скорее исключение, чем правило. Правовая база Монголии для местных соглашений о возмещении ущерба носит чрезмерно предписывающий характер и не признает затронутые общины в качестве реальных сторон переговоров. Это ограничивает значимое участие местного сообщества, интересы которого затрагиваются, в процессе заключения соглашений, что приводит к заключению краткосрочных соглашений, которые зачастую слишком обширны, не затрагивают конкретные проблемы и не контролируются для обеспечения их реализации.

Соглашения о местном самоуправлении являются неотъемлемой частью концепции «социальной лицензии на деятельность», важнейшего инструмента взаимодействия сообщества с горнодобывающими проектами. Концепция социальной лицензии на эксплуатацию подчеркивает необходимость получения подлинного одобрения сообщества для горнодобывающих проектов. В Монголии сопротивление общественности привело к задержкам, сбоям и даже прекращению горнодобывающих работ, что подчеркивает важность сохранения и сохранения этой социальной лицензии во избежание дорогостоящих последствий.

Важность сохранения кочевого скотоводства выходит за рамки согласования условий сосуществования горнодобывающей промышленности и скотоводства. Кочевое скотоводство является важнейшим источником экономической диверсификации, постоянной целью и задачей для сменяющих друг друга правительств Монголии.

Повышение экономической диверсификации становится все более актуальной задачей по мере экспоненциального роста горнодобывающего сектора, однако пока это остается не более чем благими пожеланиями. Тем не менее, нынешние изменения в предпочтениях потребителей во всем мире и развивающиеся азиатские рынки предоставляют Монголии возможность поставлять на нишевые рынки высококачественную продукцию. Помимо устойчивости сектора производства кашемира, в последнее время наблюдается всплеск инвестиций крупных компаний в производство мяса и значительное расширение экспорта мяса. Качество является коммерческим аргументом, поэтому сохранение пастбищ будет иметь важное значение для того, чтобы монгольская животноводческая продукция отличалась от продукции конкурентов.

Правительство добилось значительных успехов в разработке экологических норм для обеспечения устойчивых методов добычи полезных ископаемых и приведения законодательства Монголии в области горнодобывающей промышленности в соответствие с мировыми стандартами. Монгольское законодательство требует, чтобы горнодобывающие проекты проходили строгую экологическую оценку. К сожалению, новые экологические нормы остаются эффективными только на бумаге. Правоприменение остается слабым, и для повышения эффективности экологических норм Монголии необходимы более строгое соблюдение и более частые обновления нормативных актов.

Горнодобывающий сектор может оставаться эффективным при соблюдении строгих экологических норм, если будут использоваться передовые технологии и создана соответствующая инфраструктура. Однако в Монголии ситуация иная, поскольку правительство сосредоточилось на увеличении бюджетных доходов и предприняло лишь ограниченные усилия по улучшению инфраструктуры. Стратегический, дальновидный подход к обеспечению устойчивости сектора требует, чтобы политики Монголии инвестировали в инфраструктуру, одновременно усиливая соблюдение существующих экологических норм. Эта двойная задача давно назрела и выведет на новый уровень всю игру горнодобывающей промышленности и окружающей среды.

Одного лишь государственного регулирования недостаточно для сохранения окружающей среды Монголии. На местном уровне от ресурсодобывающих компаний следует ожидать эффективных переговоров и достижения соглашения с многочисленными заинтересованными сторонами.

Подлинное и значимое местное участие имеет важное значение для решения растущей проблемы деградации пастбищ. Скотоводы могут найти мощных союзников в компаниях по переработке животноводческой продукции, поскольку они разделяют интересы по защите здоровья животных и окружающей среды Монголии.

автор: Нарантуяа Чулуунбат— профессор экономического факультета Государственного университета Монголии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: East Asia Forum

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