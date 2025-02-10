Новый Посол Финляндии в Монголии вручил копии верительных грамот
CentralAsia (MNG) - Госсекретарь МИД Монголии Мөнхтушиг Лханажав принял копии верительных грамот у вновь назначенного Посла Финляндской Республики в Монголии Микко Киннунена. Об этом сообщили в МИД страны.
Стороны обсудили вопросы укрепления отношений между государствами и обогащения их экономическим содержанием. В частности, речь шла о расширении торгово-экономических отношений и перспективах взаимовыгодного сотрудничества в сферах культуры, образования, окружающей среды и энергетики.
Также участники встречи обговорили расширение сотрудничества в рамках ООН и прочих международных организаций.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения