Турнир за пояс чемпиона Азии пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - Турнир Night of Champions, Ulaanbaatar-2025 за пояс чемпиона Центральной Азии по версии WBA пройдет 15 февраля.

Турнир Night of Champions, Ulaanbaatar-2025 за пояс чемпиона Центральной Азии по версии WBA Цэндбаатара Эрдэнэбата, выступающего на мировом профессиональном ринге по боксу, пройдет 15 февраля 2025 года на арене ASA.

Турнир уникален тем, что впервые монгольский спортсмен будет бороться за чемпионский пояс в своей родной стране.

Соперник Цэндбаатара, Педро Берналь Родригес, имеет профессиональный рекорд из 14 побед, 1 поражения и 2 ничьих в 17 боях. Он также имеет рекорд по победам над своими противниками с помощью мощных ударов в 6 боях. 26-летний мексиканский боксер является чемпионом WBC среди юношей в легком весе.

Бои пройдут между следующими боксерами:

Э.Цэндбаатар \MGL\ vs Педро Бернал \MEX\

Н.Төгсцогт \MGL\ vs Марк Антони \PHI\

Б. Төгөлдөр \MGL\ vs Рахматиллоён Шарифов \UZB\

Б. Мишээлт \MGL\ vs Сунил Кумар \IND\

О.Бямба-Эрдэнэ \MGL\ vs Руслан Кириченко \RUS\

X.Бекнур \MGL\ vs Токтосун Уулу Бекболсун \KGZ\

Э.Баярсайхан \MGL\ vs Ибрахим Абдуллаев \UZB\

X.Энх-Амар \MGL\ vs Майкл Эскобиа \PHI\

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения