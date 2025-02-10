Национальный организационный комитет COP 17 провел инаугурационное заседание

CentralAsia (MNG) - Национальный комитет по управлению и координации подготовки к 17-й сессии Конференции сторон (COP 17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая состоится в Монголии в 2026 году, провел свое первое заседание 6 февраля 2025 года в Министерстве иностранных дел Монголии.

Министр охраны окружающей среды и изменения климата Монголии и председатель Национального комитета по управлению и координации подготовки к COP 17 КБО ООН Одонтуяа Салдан и министр иностранных дел Монголии и заместитель председателя Национального комитета по управлению и координации подготовки к COP 17 КБО ООН Батцэцэг Батмөнх выступили с вступительным словом. В заседании приняли участие старшие должностные лица соответствующих министерств и члены Национального комитета.

На встрече Подготовительный офис COP 17 при Министерстве иностранных дел и Министерстве охраны окружающей среды и изменения климата представили обновленную информацию о текущей подготовке и предстоящих мерах, которые будут приняты для COP 17. Кроме того, на встрече были рассмотрены и одобрены положения Национального комитета.

В своем выступлении министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что успешная заявка Монголии на проведение COP17 демонстрирует растущую международную репутацию страны и ее вклад в глобальные усилия по поддержанию мира и безопасности, устойчивому развитию, борьбе с изменением климата и борьбе с опустыниванием. Она подчеркнула острую необходимость скоординированных и эффективных действий правительства Монголии для обеспечения успешной организации этой международной конференции в 2026 году. Кроме того, она подчеркнула важность привлечения и укрепления сотрудничества с частным сектором путем предоставления ему конкретной информации.

Проведение COP17 в Монголии придаст мощный импульс усилиям правительства по приведению национальной экологической политики и практики управления земельными ресурсами в соответствие с международными стандартами и передовой практикой. Более того, это возможность привлечь внимание мировой общественности к насущным экологическим проблемам Монголии и способствовать практическим решениям.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения