За неделю Россия выпустила по Украине более 1260 авиабомб и почти 750 ударных дронов, - Зеленский

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - На прошлой неделе Россия выпустила по территории Украины более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, российское военное производство, «которое обеспечивает террор», держится на трех вещах.

«Это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов», - написал Зеленский.