За неделю Россия выпустила по Украине более 1260 авиабомб и почти 750 ударных дронов, - Зеленский
- Азия и мир, политика
- 9:54, 10 февраля 2025
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Владимир Зеленский
CentralAsia (CA) - На прошлой неделе Россия выпустила по территории Украины более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
По его словам, российское военное производство, «которое обеспечивает террор», держится на трех вещах.
«Это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов», - написал Зеленский.
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