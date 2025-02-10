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За неделю Россия выпустила по Украине более 1260 авиабомб и почти 750 ударных дронов, - Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  На прошлой неделе Россия выпустила по территории Украины более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, российское военное производство, «которое обеспечивает террор», держится на трех вещах.

«Это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов», - написал Зеленский.

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