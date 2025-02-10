Илон Маск предложил закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

CentralAsia (CA) - Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». О своей позиции он сообщил на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

«Да, закройте их!

1. Европа уже свободна (если не считать удушающей бюрократии). Да?

2. Никто их больше не слушает.

3. Это все сумасшедшие левые радикалы, говорящие сами с собой, попутно сжигающие в год миллиард долларов из денег налогоплательщиков»,— написал он, включившись в дискуссию, начатую одним из давних сторонников президента Трампа Ричардом Гренеллом.

Гренелл, специальный посланник президента по особым поручениям, обвинил эти радиостанции в продвижении ультралевой повестки и задался вопросом, не пора ли закрыть эти «пережитки прошлого».